“Vogliamo salvare ogni vita | perché ogni vita conta” | il commovente omaggio dei medici ai colleghi in prima linea contro il Covid – Video

(Di sabato 19 dicembre 2020) “Quanti ne abbiamo persi, ma abbiamo salvato anche tante vite”. Sono alcune delle parole contenute nelche la Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri ha dedicato a tutti iimpegnati inil. Dalle difficoltà nell’affrontare una pandemia con poche risorse allo sconforto nel vedere le persone morire fino alla speranza per i pazienti guariti: “, non ci tireremo mai indietro”.Youtube/FNOMCeO L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

