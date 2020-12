Virus, in calo i contagi (16.308) e i morti (553). Terapie intensive -35 (Di sabato 19 dicembre 2020) il di sabato 19 dicembre 2020 registra 16.308 (ieri erano 17.992) e 553 , (ieri erano 674) , secondo i dati del ministero della Salute. In calo, dunque, sia i casi di contagio che le vittime rispetto ... Leggi su leggo (Di sabato 19 dicembre 2020) il di sabato 19 dicembre 2020 registra 16.308 (ieri erano 17.992) e 553 , (ieri erano 674) , secondo i dati del ministero della Salute. In, dunque, sia i casi dio che le vittime rispetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Virus calo Borsa: Asia chiude in calo con BoJ e nuova ondata virus Agenzia ANSA Con 16.308 contagi, tasso di positività in calo al 9,2%

Sono 176.185 i tamponi effettuati, in leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati 179.800 ... per mortalità se si considerano solo i 20 grandi Paesi più colpiti dal virus, seguito da Spagna (104) ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 19 dicembre in Lombardia: 1.944 nuovi casi e 105 vittime

Effettuati 27.044 tamponi, rapporto al 7,1%. Calano i ricoveri nelle terapie intensive (-10) e nei reparti Covid (-161). A Milano 283 nuovi contagi ...

