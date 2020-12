"Un secondo prima era seduto proprio lì". Verissimo, Tiziano Ferro scompare sotto gli occhi della Toffanin | Video (Di sabato 19 dicembre 2020) Silvia Toffanin ha messo a segno un vero e proprio colpo da novanta per la puntata di Verissimo, mandata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 19 novembre. La conduttrice di Mediaset ha infatti ospitato nel suo studio Tiziano Ferro, che è perennemente tra i cantanti italiani più amati dal pubblico, anche all'estero. Durante l'intervista che ha toccato tanti punti della vita privata e della carriera dell'artista, ad un certo punto è stato lui stesso a svelare un “trucco” sulla sua partecipazione a Verissimo: “Avete avuto la generosità di realizzare una cosa fantastica che ora svegliamo”. “Ti posso far sparire e riapparire”, ha detto la Toffanin che ha mostrato come in realtà Ferro non fosse fisicamente presente ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Silviaha messo a segno un vero ecolpo da novanta per la puntata di, mandata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 19 novembre. La conduttrice di Mediaset ha infatti ospitato nel suo studio, che è perennemente tra i cantanti italiani più amati dal pubblico, anche all'estero. Durante l'intervista che ha toccato tanti puntivita privata ecarriera dell'artista, ad un certo punto è stato lui stesso a svelare un “trucco” sulla sua partecipazione a: “Avete avuto la generosità di realizzare una cosa fantastica che ora svegliamo”. “Ti posso far sparire e riapparire”, ha detto lache ha mostrato come in realtànon fosse fisicamente presente ...

antoguerrera : Scozia, intervista alla prima ministra Nicola Sturgeon: “Avremo l’indipendenza dopo Brexit'. 'Se Londra non ci… - amnestyitalia : #Egitto Ieri la procura di Roma ha chiuso l'inchiesta su #GiulioRegeni. Secondo la ricostruzione, ha subito giorni… - lucianonobili : Non sapevo del tuo secondo lavoro all’accademia della crusca. Ma in una frase esortativa si può usare il congiuntiv… - __Bread_____ : RT @isorrisidiem: Tommaso: “Bene ora che abbiamo fumato la sigaretta che si fa?” Stefania: “Adesso per prima cosa andiamo a vestirci.” Tomm… - Methamorphose30 : RT @isorrisidiem: Tommaso: “Bene ora che abbiamo fumato la sigaretta che si fa?” Stefania: “Adesso per prima cosa andiamo a vestirci.” Tomm… -