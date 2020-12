Test F1 2021: date, orari e pista (Di sabato 19 dicembre 2020) I Test di F1 2021 andranno in scena, come da tradizione, sul Circuit de Catalunya a Barcellona dal 2 al 4 marzo. Saranno dei Test particolarmente brevi poiché si svolgeranno in una sola sessione di 24 ore complessive divise in tre giorni, a differenza delle due settimane a cui eravamo abituati. F1, calendario 2021: confermati 23 GP Perché così pochi giorni nei Test di F1 2021? A confermare le date dei Test di F1 2021 è stato Mario Isola, Head of F1 and Car Racing Pirelli, ai microfoni di Sky Sport F1. Il periodo dello svolgimento dei Test andrà dal 2 al 4 marzo, molto pochi, soltanto 3 per un totale di 24 ore di prove complessive, se paragonati ai sei giorni di prove dell’anno scorso e agli 8 del 2019. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 dicembre 2020) Idi F1andranno in scena, come da tradizione, sul Circuit de Catalunya a Barcellona dal 2 al 4 marzo. Saranno deiparticolarmente brevi poiché si svolgeranno in una sola sessione di 24 ore complessive divise in tre giorni, a differenza delle due settimane a cui eravamo abituati. F1, calendario: confermati 23 GP Perché così pochi giorni neidi F1? A confermare ledeidi F1è stato Mario Isola, Head of F1 and Car Racing Pirelli, ai microfoni di Sky Sport F1. Il periodo dello svolgimento deiandrà dal 2 al 4 marzo, molto pochi, soltanto 3 per un totale di 24 ore di prove complessive, se paragonati ai sei giorni di prove dell’anno scorso e agli 8 del 2019. Il ...

