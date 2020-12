Serie A, Samp-Crotone 3-1: Damsgaard, Jankto, rigore di Simy e Quagliarella (Di sabato 19 dicembre 2020) I tre punti vanno alla Samp, alla seconda vittoria di fila dopo il successo di Verona. Tre a uno, punteggio forse troppo pesante per il Crotone che non ha demeritato, praticando un notevole possesso ... Leggi su gazzetta (Di sabato 19 dicembre 2020) I tre punti vanno alla, alla seconda vittoria di fila dopo il successo di Verona. Tre a uno, punteggio forse troppo pesante per ilche non ha demeritato, praticando un notevole possesso ...

