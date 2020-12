Sci, Goggia: "Vittoria con l'antidolorifico, l'adrenalina ha aiutato" (Di sabato 19 dicembre 2020) Val d'Isere, 19 dicembre 2020 " Il numero di ieri, la quasi caduta a 130 orari, aveva lasciato scorie oggi. Qualche dolore sparso per Goggia , rimasta in piedi per miracolo nella prima libera e una ... Leggi su quotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Val d'Isere, 19 dicembre 2020 " Il numero di ieri, la quasi caduta a 130 orari, aveva lasciato scorie oggi. Qualche dolore sparso per, rimasta in piedi per miracolo nella prima libera e una ...

Agenzia_Ansa : #Sci, l'azzurra Sofia #Goggia ha vinto la discesa 2 di coppa del mondo di Val d'Isere #ANSA - SkySport : Coppa del mondo, Sofia Goggia vince discesa libera Val d'Isere. 2^ la svizzera Suter - Gazzetta_it : #sci Sofia #Goggia: “Ho sciato con la testa, è bastato. Zero rischi, ma resto una selvaggia” - PratiCristian : #Sci, #Cdm: Sofia #Goggia torna a vincere dopo un anno, sua la libera in Val d'Isere - SPress24 : Sci, Coppa del Mondo Femminile: vince Sofia Goggia nella seconda discesa in Val d'Isere -