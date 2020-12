Sampdoria-Crotone 3-1, seconda vittoria consecutiva blucerchiata (Di domenica 20 dicembre 2020) seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria, che piega 3-1 il Crotone e ritrova il successo casalingo in Serie A che le mancava da due mesi. Damsgaard sblocca la situazione al 26` servito da Jankto; quest`ultimo firma il raddoppio (36`). Simy trasforma allo scadere del primo tempo il rigore che dimezza le distanze (fallo di Ekdal su Reca), ma è il subentrato Quagliarella a chiudere i conti al 65` con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner..Risultati (tredicesima giornata): Fiorentina-Verona 1-1, Sampdoria-Crotone 3-1, ore 20.45 Parma-Juventus; domenica 20/12 ore 12.30 Torino-Bologna, ore 15 Benevento-Genoa, Cagliari-Udinese, Inter-Spezia, Sassuolo-Milan, ore 18 Atalanta-Roma, ore 20.45 Lazio-Napoli.Classifica: Milan 28, Inter 27, Juventus, Roma 245, Napoli; ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 20 dicembre 2020)per la, che piega 3-1 ile ritrova il successo casalingo in Serie A che le mancava da due mesi. Damsgaard sblocca la situazione al 26` servito da Jankto; quest`ultimo firma il raddoppio (36`). Simy trasforma allo scadere del primo tempo il rigore che dimezza le distanze (fallo di Ekdal su Reca), ma è il subentrato Quagliarella a chiudere i conti al 65` con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner..Risultati (tredicesima giornata): Fiorentina-Verona 1-1,3-1, ore 20.45 Parma-Juventus; domenica 20/12 ore 12.30 Torino-Bologna, ore 15 Benevento-Genoa, Cagliari-Udinese, Inter-Spezia, Sassuolo-Milan, ore 18 Atalanta-Roma, ore 20.45 Lazio-Napoli.Classifica: Milan 28, Inter 27, Juventus, Roma 245, Napoli; ...

