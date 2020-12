Rissa in Senato, l’abolizione del Decreto Sicurezza fa esplodere gli animi – VIDEO (Di sabato 19 dicembre 2020) Scene di delirio ieri a palazzo Madama, dove la modifica del Decreto Sicurezza ha trasformato l’aula del Senato in una royal rumble. Cori da stadio, urla, fischietti e spintoni hanno fatto da cornice ad un’altra triste pagina della nostra storia parlamentare. Il testo, sul quale era stata posta la fiducia, è passato con 153 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Il centrodestra non ha preso parte al voto per protesta contro il provvedimento che di fatto cancella i decreti Salvini. In compenso però i leghisti hanno partecipato attivamente alla ‘Rissa tra colletti bianchi’. L’atmosfera, già calda dopo la decisione del Governo di mettere la fiducia, si è infuocata quando i Senatori leghisti hanno esposto uno striscione con scritto ‘Immigrazione, obiettivo sbarchi zero’, in riferimento al programma ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 19 dicembre 2020) Scene di delirio ieri a palazzo Madama, dove la modifica delha trasformato l’aula delin una royal rumble. Cori da stadio, urla, fischietti e spintoni hanno fatto da cornice ad un’altra triste pagina della nostra storia parlamentare. Il testo, sul quale era stata posta la fiducia, è passato con 153 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Il centrodestra non ha preso parte al voto per protesta contro il provvedimento che di fatto cancella i decreti Salvini. In compenso però i leghisti hanno partecipato attivamente alla ‘tra colletti bianchi’. L’atmosfera, già calda dopo la decisione del Governo di mettere la fiducia, si è infuocata quando iri leghisti hanno esposto uno striscione con scritto ‘Immigrazione, obiettivo sbarchi zero’, in riferimento al programma ...

giornalettismo : I social della #Lega pubblicano un video tagliato di quanto successo al #Senato, omettendo le spinte a #DePoli e a… - Corriere : Rissa al Senato: un questore e un commesso in infermeria - JohnHard3 : Vergognosa bagarre leghista in Aula. Immondizia politica. (ndr) Dl Sicurezza, il Senato approva: è legge. Prima de… - JohnHard3 : Dl Sicurezza, il Senato approva: è legge. Prima del voto, la rissa in Aula: ferito un questore durante la bagarre d… - marinellafly12 : RT @giornalettismo: I social della #Lega pubblicano un video tagliato di quanto successo al #Senato, omettendo le spinte a #DePoli e a un c… -