Pancia gonfia? Bastano 4 grammi al giorno di glucomannano

Alfie Borromeo Noto da secoli alla medicina orientale e in particolare a quella giapponese, il glucomannano è una fibra idrosolubile ottenuta dalla lavorazione del tubero dell'Amorphophallus koniac. In passato il glucomannano (o gomma di konjac), era anche raccomandato per le sue proprietà depurative, calmanti ed espettoranti, mentre oggi viene utilizzato soprattutto come integratore dimagrante: infatti, se viene assunto per via orale con molta acqua, il glucomannano aumenta fino a 80-100 volte il suo volume, creando nell'addome una soffice massa che "spazzola" le pareti intestinali, liberandole dai residui tossici, e stimola la peristalsi e l'evacuazione Il glucomanno infatti ha una elevata viscosità, che gli permette di gonfiarsi e aumentare fino a 60 volte il suo peso, generando un gel: nello stomaco raggiunge ...

Ultime Notizie dalla rete : Pancia gonfia Quale frutta e verdura cruda o cotta scegliere in caso di pancia gonfia Proiezioni di Borsa Infusi e spezie che ti aiutano se hai la pancia gonfia dopo aver mangiato

Tutti abbiamo combattuto contro i gas intestinali almeno una volta nella vita. E la maggior parte di noi riscontra spesso anche un po’ di pancia gonfia dopo aver mangiato. A volte è quasi ...

Ti senti sempre gonfia? Un motivo c’è e te lo spiega la nutrizionista

La Dott.ssa Irene Tirozzi ci spiega da che cosa derivi il senso di gonfiore addominale che molte donne sono solite lamentare e come, con piccoli accorgimenti, potremo finalmente dirgli addio. “Mi sent ...

