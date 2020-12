Natale sicuro, la Gdf di Napoli sequestra oltre una tonnellata di botti (Di sabato 19 dicembre 2020) Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato, nel corso di diversi interventi eseguiti tra Ercolano, Frattamaggiore, Acerra e Castello di Cisterna, 1.660 chili di fuochi illegali e arrestato quattro persone. Nel corso di una prima operazione, la compagnia di Giugliano in Campania, con il supporto dei colleghi di Portici, ha sequestrato ad Ercolano 3.100 botti illegali del peso di 140 chili e un’autovettura utilizzata per il trasporto. L’attività ha preso le mosse da un controllo in strada nei confronti di due persone di Torre del Greco trovate in possesso di un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici proibiti del tipo “rendini”. Nel prosieguo le Fiamme Gialle giuglianesi hanno scoperto, in aperta campagna, un ulteriore quantitativo di botti pirotecnici dello stesso genere ... Leggi su ildenaro (Di sabato 19 dicembre 2020) Il comando provinciale della Guardia di Finanza dihato, nel corso di diversi interventi eseguiti tra Ercolano, Frattamaggiore, Acerra e Castello di Cisterna, 1.660 chili di fuochi illegali e arrestato quattro persone. Nel corso di una prima operazione, la compagnia di Giugliano in Campania, con il supporto dei colleghi di Portici, hato ad Ercolano 3.100illegali del peso di 140 chili e un’autovettura utilizzata per il trasporto. L’attività ha preso le mosse da un controllo in strada nei confronti di due persone di Torre del Greco trovate in possesso di un ingente quantitativo di fuochi pirotecnici proibiti del tipo “rendini”. Nel prosieguo le Fiamme Gialle giuglianesi hanno scoperto, in aperta campagna, un ulteriore quantitativo dipirotecnici dello stesso genere ...

