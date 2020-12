Meteo Italia verso il 2021: clamorose novità con FREDDO e NEVE (Di sabato 19 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Col passare dei giorni i modelli matematici di previsione stanno intraprendendo un percorso sorprendente. Le condizioni Meteo climatiche potrebbero letteralmente stravolgersi, catapultandoci nel crudo Inverno. Volendo entrare nello specifico della causa, senza andare troppo nel dettaglio, ciò che alcuni colleghi ipotizzavano da tempo – ovvero un indebolimento del Vortice Polare se non addirittura lo split – si sta realizzando. Attenzione, perché le grandi manovre invernali potrebbero iniziare a Natale e tenerci compagnia ben oltre Capodanno. Non si sta parlando di una toccata e fuga, come spesso capita qui da noi, qui si sta parlando di effetti prolungati che potrebbero realmente tradursi in nevicate consistenti e a bassissima quota. Nel precedente approfondimento avevamo illustrato le varie soluzioni, ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Col passare dei giorni i modelli matematici di previsione stanno intraprendendo un percorso sorprendente. Le condizioniclimatiche potrebbero letteralmente stravolgersi, catapultandoci nel crudo Inverno. Volendo entrare nello specifico della causa, senza andare troppo nel dettaglio, ciò che alcuni colleghi ipotizzavano da tempo – ovvero un indebolimento del Vortice Polare se non addirittura lo split – si sta realizzando. Attenzione, perché le grandi manovre invernali potrebbero iniziare a Natale e tenerci compagnia ben oltre Capodanno. Non si sta parlando di una toccata e fuga, come spesso capita qui da noi, qui si sta parlando di effetti prolungati che potrebbero realmente tradursi in nevicate consistenti e a bassissima quota. Nel precedente approfondimento avevamo illustrato le varie soluzioni, ...

