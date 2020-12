Mara Carfagna con la figlia, prima uscita dopo il ricovero (Di sabato 19 dicembre 2020) prima uscita in totale libertà e serenità per Mara Carfagna dopo il ricovero ospedaliero. Non c'entra il Covid, ma la vicepresidente della Camera dei Deputati, diventata mamma lo scorso ottobre della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020)in totale libertà e serenità perilospedaliero. Non c'entra il Covid, ma la vicepresidente della Camera dei Deputati, diventata mamma lo scorso ottobre della ...

giancarlobg1 : @renatobrunetta @mara_carfagna In questa foto sembra che faccia da mamma a te - 56Brunoferr : @renatobrunetta @mara_carfagna io spero di non vedervi più tutti e due - Gabbro_gallo88 : @renatobrunetta @mara_carfagna In questa foto sembri tu il suo piccolo figlio ?????????????????? - mariavenera2 : RT @renatobrunetta: Tanti auguri cara @mara_carfagna, primo compleanno da mamma. Sperando di vederti presto, ti abbraccio forte ???? https:/… - manulamanuz57 : RT @renatobrunetta: Tanti auguri cara @mara_carfagna, primo compleanno da mamma. Sperando di vederti presto, ti abbraccio forte ???? https:/… -