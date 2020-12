Manuela Arcuri, splendida in abito ciclamino per le nozze romane di amici – FOTO (Di sabato 19 dicembre 2020) La nostra Manuela Arcuri oggi è stata testimone di due cari amici che si sono sposati a San Pietro in Montorio a Roma. Elegantissima Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuela Arcuri (@ManuelaArcuri official) Anche se il lockdown sta imponendo moltissime restrizioni, alcune celebrazioni seppur a numero chiuso e pochi invitati L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 dicembre 2020) La nostraoggi è stata testimone di due cariche si sono sposati a San Pietro in Montorio a Roma. Elegantissima Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Anche se il lockdown sta imponendo moltissime restrizioni, alcune celebrazioni seppur a numero chiuso e pochi invitati L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Manuela Arcuri splendida in abito ciclamino per le nozze romane di amici – FOTO - #Manuela #Arcuri #splendida… - HEXB0Y : Io prima di aprire avevo immaginato la Manuela Arcuri a parlare di covid - santinilore79 : @ETuitta Di Arcuri solo Manuela - Daniele64181695 : @lefrasidiosho Meglio manuela arcuri come attrice - AntonioSbraga : @marcocongiu Meno Manuelo, più Manuela #Arcuri -