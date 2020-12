Luigi Lo Cascio, il padre: un lutto con cui fare ancora i conti (Di sabato 19 dicembre 2020) L’attore Luigi Lo Cascio in un’intervista racconta della morte del padre, un lutto con cui fare ancora i conti: “È qualcosa di sempre aperto”. (screenshot video)Anche l’attore Luigi Lo Cascio, come altri protagonisti dello spettacolo italiano, si scontra in questo periodo con le disposizioni delle norme di contenimento Coronavirus. Teatri e cinema chiusi per lui significa non vivere di quello per cui ci si è battuti fin da giovanissimi. Uno dei più grandi attori italiani, lanciato dal film “I Cento Passi” di Marco Tullio Giordana, Lo Cascio si è fatto apprezzare nell’ultima pellicola di Marco Bellocchio, “Il traditore”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Baarìa, storia vera o finzione: tutto sul ... Leggi su ck12 (Di sabato 19 dicembre 2020) L’attoreLoin un’intervista racconta della morte del, uncon cui: “È qualcosa di sempre aperto”. (screenshot video)Anche l’attoreLo, come altri protagonisti dello spettacolo italiano, si scontra in questo periodo con le disposizioni delle norme di contenimento Coronavirus. Teatri e cinema chiusi per lui significa non vivere di quello per cui ci si è battuti fin da giovanissimi. Uno dei più grandi attori italiani, lanciato dal film “I Cento Passi” di Marco Tullio Giordana, Losi è fatto apprezzare nell’ultima pellicola di Marco Bellocchio, “Il traditore”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Baarìa, storia vera o finzione: tutto sul ...

L’attore Luigi Lo Cascio in un’intervista racconta della morte del padre, un lutto con cui fare ancora i conti: “È qualcosa di sempre aperto”. Anche l’attore Luigi Lo Cascio, come altri protagonisti ...

L’attore Luigi Lo Cascio in un’intervista racconta della morte del padre, un lutto con cui fare ancora i conti: “È qualcosa di sempre aperto”. Anche l’attore Luigi Lo Cascio, come altri protagonisti ...Cos'è Ricomincio da RaiTre il programma che porta il teatro su Rai 3 sabato 19 dicembre gli ospiti della seconda puntata ...