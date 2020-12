La mutazione del virus spaventa Johnson, scatta il lockdown a Londra: “Contagi molto più rapidi” (Di sabato 19 dicembre 2020) "La variante del virus circola più rapidamente di quella precedente - ha annunciato il premier britannico - non ci sono prove di una maggiore letalità, che causi patologie più gravi, o del fatto che il vaccino sia meno efficace" Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 19 dicembre 2020) "La variante delcircola più rapidamente di quella precedente - ha annunciato il premier britannico - non ci sono prove di una maggiore letalità, che causi patologie più gravi, o del fatto che il vaccino sia meno efficace"

vincef_ : RT @hipsterdelcazzo: “È la mutazione inglese del virus, lo si può notare perché gira tutto ubriaco a piedi nudi con le scarpe col tacco in… - SSkeno20371 : @Dino01189683 È il loro nuovo giocattolo. Mutazione del virus. Diventerà Covid-21, terribilmente più 'letale'. - CeciliaVig : RT @hipsterdelcazzo: “È la mutazione inglese del virus, lo si può notare perché gira tutto ubriaco a piedi nudi con le scarpe col tacco in… - mauricetti : @colvieux Per la mutazione del virus, era prevedibile direi ... per la soluzione della baita, non male come idea?? - stellangelica : peraltro al fatto che permettendo la circolazione delle persone si favorisse anche la mutazione del virus ci ero ar… -