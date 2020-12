Jake Gyllenhaal | la fortunata carriera di un attore dal grande talento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020)è uno dei più grandi attori statunitensi, e ci ha stupiti nella suainterpretando un ventaglio di ruoli molto diversi tra di loro. Il suo destino sembra scritto sin da bambino., infatti, respira da subito l’aria del set: Il padre è un regista di origini svedesi e la madre una sceneggiatrice di religione ebraica. Anche la sorella Maggie, come lui, prende la strada della recitazione, conquistando una buona notorietà. I due lavorano insieme per la prima volta nel 2001 nel film “Donnie Darko”. Grazie a questa pellicola il 21ennereggiunge la fama internazionale. Il New York Times sulla sua interpretazione dichiara “L’interpretazione diè particolarmente inquietante: è probabilmente lontano solamente un paio di grandi ...