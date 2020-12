Inter, per la cessione di Eriksen si apre un nuovo scenario (Di sabato 19 dicembre 2020) Ogni giorno che passa diventa sempre più concreta la cessione di Christian Eriksen nella prossima sessione invernale. Gli aggiornamenti Ogni giorno che passa diventa sempre più concreta la cessione di Christian Eriksen nella prossima sessione invernale. L’ultimo aggiornamento arriva dalla Gazzetta dello Sport. L’Inter, infatti, non vorrebbe privarsi definitivamente del danese ma vorrebbe solamente girarlo in prestito sino alla fine della stagione per risparmiare sull’ingaggio. Su queste fronte, però, non si sono ancora registrati Interessamenti da parte di club stranieri e anche la trattativa con il PSG per uno scambio con Paredes viene definita in fase embrionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Ogni giorno che passa diventa sempre più concreta ladi Christiannella prossima sessione invernale. Gli aggiornamenti Ogni giorno che passa diventa sempre più concreta ladi Christiannella prossima sessione invernale. L’ultimo aggiornamento arriva dalla Gazzetta dello Sport. L’, infatti, non vorrebbe privarsi definitivamente del danese ma vorrebbe solamente girarlo in prestito sino alla fine della stagione per risparmiare sull’ingaggio. Su queste fronte, però, non si sono ancora registratiessamenti da parte di club stranieri e anche la trattativa con il PSG per uno scambio con Paredes viene definita in fase embrionale. Leggi su Calcionews24.com

sechesi : ?? Una giornata di squalifica per Insigne dopo Inter-Napoli - Gazzetta_it : Dieci anni fa l'#Inter in cima al mondo. Poi per l’Italia 3 finali perse e tante delusioni #championsleague… - Inter : ?? | INTER LIFE Inter Life torna con una puntata speciale dedicata al Natale! Giada Chang ci accompagna in giro per… - Sicilianodoc7 : RT @Boboj29: Gazzetta IBRA CHE BOTTA ........di culo per l'Inter Questo non potevate scriverlo , ma dite la verita' che lo pensate https:… - FcInterNewsit : CdS - Inter, serve Lautaro per stare davanti. A catturare l’occhio per ora è solo Lukaku: tocca al Toro -

Ultime Notizie dalla rete : Inter per 10 anni fa l Inter Official Site TS - Cinque partenze, tre acquisti: Conte chiaro con la società. Da De Paul a Gervinho, il piano sul mercato

Cinque partenze, per tre acquisti: sarebbe questo, in estrema sintesi, il piano che Antonio Conte avrebbe presentato all'Inter per la prossima sessione di mercato. Serve snellire la rosa in una ...

GdS - Skriniar-De Vrij-Bastoni decisivi: l'Inter si gode la difesa. Da 7 gare di fila Conte punta su di loro

Il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni sembra fatto apposta per stare insieme. È quanto sostiene La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna esalta la difesa dell'Inter e i tre interpreti scelti ...

Cinque partenze, per tre acquisti: sarebbe questo, in estrema sintesi, il piano che Antonio Conte avrebbe presentato all'Inter per la prossima sessione di mercato. Serve snellire la rosa in una ...Il trio Skriniar-De Vrij-Bastoni sembra fatto apposta per stare insieme. È quanto sostiene La Gazzetta dello Sport, che nella sua edizione odierna esalta la difesa dell'Inter e i tre interpreti scelti ...