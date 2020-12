Inchiesta nomine: Raggi assolta in appello (Di sabato 19 dicembre 2020) La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata assolta in appello nell’ambito del processo sull’Inchiesta nomine.La decisione della corte è stata accolta con un applauso dalle persone presenti in aula. Raggi ha abbracciato il marito. La Procura Generale aveva chiesto una condanna a dieci mesi per l’accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma. Raggi era stata assolta anche in primo grado (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 dicembre 2020) La sindaca di Roma Virginiaè statainnell’ambito del processo sull’.La decisione della corte è stata accolta con un applauso dalle persone presenti in aula.ha abbracciato il marito. La Procura Generale aveva chiesto una condanna a dieci mesi per l’accusa di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune di Roma.era stataanche in primo grado (ANSA) L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

