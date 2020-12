Il problema dell’identità europea

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 dicembre 2020) La complicata preistoria dell’Unionesi svolse non tanto in conformità a un disegno strategico, quanto attraverso improvvisati incrementi e aggiustamenti sotto lo stimolo di eventi in larga misura imprevedibili. La crescita esponenziale di un’organizzazione labirintica e la complessità degli accordi economici (si pensi al caso, particolarmente vistoso, dei sussidi agli agricoltori) si sono dimostrate fonti di controversie; e i timori circa i sempre più ambiziosi progetti di costruire uno Stato sovranazionale hanno dato luogo a molte critiche e a una crescente animosità. Ma quali che fossero i loro difetti, i loro errori e le loro debolezze, prima la Comunitàdel Carbone e dell’Acciaio e poi la Comunità Economicanon soltanto hanno fornito l’indispensabile cornice istituzionale all’espansione della prosperità ? ...