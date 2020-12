Gli auguri di Emilio Vitolo a Katie Holmes | «Sorrido ogni volta che vedo il tuo viso»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 19 dicembre 2020) I compleanni accompagnati da un amore sincero hanno un altro sapore: più caldo e intimo, più solare e rasserenante. Ne sa qualcosa Katie Holmes che, per i 42 anni che ha compiuto il 18 dicembre, ha ricevuto un messaggio molto speciale dal fidanzato Emilio Vitolo Jr. Insieme alla Stories pubblicata sul suo profilo Instagram che li ha portati finalmente a riconoscere pubblicamente la loro relazione, Vitolo ha anche condiviso un bellissimo scatto in bianco e nero proprio in compagnia di Katie, seduta sulle sue ginocchia.