F1, Max Verstappen sull’arrivo di Sergio Perez in Red Bull: “Sono sicuro andremo d’accordo per mettere in difficoltà le Mercedes” (Di sabato 19 dicembre 2020) La notizia ufficiale è arrivata ieri, ma non era una sorpresa. L’anno prossimo in Red Bull, al fianco di Max Verstappen in F1, ci sarà il pilota messicano Sergio Perez. Il pilota centroamericano è stato protagonista di una grande annata con la Racing Point, togliendosi la soddisfazione di aggiudicarsi anche una gara, ovvero quella a Sakhir, al termine di una corsa imprevedibile. La quarta posizione nel campionato piloti alle spalle dei due alfieri della Mercedes Lewis Hamilton e Valtteri Bottas e di Verstappen parla chiaro. Con una monoposto competitiva, il target di “Checo” è quello di spingere al massimo e sfruttare al massimo questa chance. Convinto delle qualità del suo nuovo compagno di squadra che, nelle sue ultime esternazioni in pubblico, ha dichiarato: “Penso che Checo abbia ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020) La notizia ufficiale è arrivata ieri, ma non era una sorpresa. L’anno prossimo in Red, al fianco di Maxin F1, ci sarà il pilota messicano. Il pilota centroamericano è stato protagonista di una grande annata con la Racing Point, togliendosi la soddisfazione di aggiudicarsi anche una gara, ovvero quella a Sakhir, al termine di una corsa imprevedibile. La quarta posizione nel campionato piloti alle spalle dei due alfieri dellaLewis Hamilton e Valtteri Bottas e diparla chiaro. Con una monoposto competitiva, il target di “Checo” è quello di spingere al massimo e sfruttare al massimo questa chance. Convinto delle qualità del suo nuovo compagno di squadra che, nelle sue ultime esternazioni in pubblico, ha dichiarato: “Penso che Checo abbia ...

