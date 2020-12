Dopobarba uomo | i 10 migliori prodotti aftershave

Leggi su gqitalia

(Di sabato 19 dicembre 2020) Farsi la barba è il primo gesto dell'per sentirsi al top (e ilsegna la sua felice conclusione). Gli uomini, secondo una recente ricerca di Treatwell, trovano in questo rituale beauty giornaliero del groomnig un vero e proprio booster di serotonina. Un rispondente su due ha infatti confermato che, anche durante il lockdown autunnale, non ha rinunciato a curare la barba, proprio perché prendersi cura del look ha aiutato a tenere alto il morale. Questo approccio ha avuto un riflesso anche sugli acquisti, durante il quale la maggior parte degli intervistati ha investito in strumenti per la cura di barba e capelli. Il picco l'hanno avuto gli strumenti del mestiere, come pennelli da rasatura, regolabarba e rasoi. Il 14,3% si è persino spinto ad acquistare veri e propri strumenti professionali per gestire al meglio i ritocchi al proprio look, ...