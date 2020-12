Decreto Natale: quali attività chiudono e quali restano aperte (Di sabato 19 dicembre 2020) Con le misure approvate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel Decreto Natale, quali attività commerciali potranno rimanere aperte nei giorni festivi e prefestivi? Giuseppe Conte. Fonte: InstagramNella serata di ieri, venerdì 18 dicembre, si è tenuta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ha illustrato le ulteriori restrizioni da rispettare durante il periodo delle festività di Natale. Oltre a ciò che concerne gli spostamenti, in primo piano anche le misure che riguardano le attività commerciali. Ecco quali sono quelle che dovranno chiudere e quali, invece, potranno rimanere aperte. ... Leggi su altranotizia (Di sabato 19 dicembre 2020) Con le misure approvate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelcommerciali potranno rimanerenei giorni festivi e prefestivi? Giuseppe Conte. Fonte: InstagramNella serata di ieri, venerdì 18 dicembre, si è tenuta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale ha illustrato le ulteriori restrizioni da rispettare durante il periodo delle festività di. Oltre a ciò che concerne gli spostamenti, in primo piano anche le misure che riguardano lecommerciali. Eccosono quelle che dovranno chiudere e, invece, potranno rimanere. ...

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - StefanoFeltri : Vediamo se è quella definitiva, ma nella bozza di decreto sul Natale non c'è praticamente nulla di quello che hanno… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT in conferenza stampa sulle misure anti #Covid a #Natale: 'Non mandiamo la polizia a cas… - SaltoBz : L'emendamento di @ArnoKompatscher alla legge provinciale sul bilancio approvata consente all’#AltoAdige una via loc… - Luca_Zunino : Pranzo di Natale, chi potremo invitare a casa? Cosa si può fare e cosa no con il nuovo decreto. #Natale2020… -