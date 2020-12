Covid, “nuova variante del virus circola più velocemente”. Cambio di rotta in Uk: stretta a Londra e in Inghilterra per Natale, Galles e Scozia in lockdown (Di sabato 19 dicembre 2020) Il governo aveva pensato di allentare le restrizioni tra il 23 e il 27 dicembre, per consentire alle famiglie di festeggiare il Natale. Ma il premier britannico Boris Johnson ha annunciato il Cambio di passo in particolare per Londra e il sud est dell’Inghilterra, aree che saranno soggette a misure severe a causa dell’aumento dei contagi riconducibile alla circolazione di una nuova variante di coronavirus. Un inasprimento che arriva a stretto giro anche in Galles e Scozia, che rispettivamente dalla mezzanotte di oggi e dal 26 dicembre entrano in lockdown, revocando le misure più light previste nei giorni di festa. Edimburgo ha anche introdotto il divieto di viaggio nel resto del Regno Unito. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Il governo aveva pensato di allentare le restrizioni tra il 23 e il 27 dicembre, per consentire alle famiglie di festeggiare il. Ma il premier britannico Boris Johnson ha annunciato ildi passo in particolare pere il sud est dell’, aree che saranno soggette a misure severe a causa dell’aumento dei contagi riconducibile allazione di unadi corona. Un inasprimento che arriva a stretto giro anche in, che rispettivamente dalla mezzanotte di oggi e dal 26 dicembre entrano in, revocando le misure più light previste nei giorni di festa. Edimburgo ha anche introdotto il divieto di viaggio nel resto del Regno Unito. A ...

