Covid: 38 contagi in Australia fanno scattare il lockdown (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuovo allarme in Australia a causa dell’emergenza Covid-19, scatta un nuovo lockdown per la città di Sidney. Australia (Pixabay)La Pandemia è ancora nel pieno del suo sviluppo in tutto il mondo. Il 2020 si avvia verso la fine, ma il Coronavirus resta in grande nemico da battere su tutto il pianeta. L’Europa sta vivendo il pieno della seconda ondata, e molte nazioni vedono un aumentare dei contagi. In Italia propri in queste ore sono emerse le nuove direttive per contrastare l’emergenza sanitaria, soprattutto in questo difficile momento che vede l’avvicinarsi del Natale. Gli assembramenti, la corsa ai regali, gli spostamenti per tornare dalle famiglie, le tematiche sono tante. E mentre India e Usa sono ancora i paesi con il maggior numero di contagi, accompagnate da ... Leggi su kronic (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuovo allarme ina causa dell’emergenza-19, scatta un nuovoper la città di Sidney.(Pixabay)La Pandemia è ancora nel pieno del suo sviluppo in tutto il mondo. Il 2020 si avvia verso la fine, ma il Coronavirus resta in grande nemico da battere su tutto il pianeta. L’Europa sta vivendo il pieno della seconda ondata, e molte nazioni vedono un aumentare dei. In Italia propri in queste ore sono emerse le nuove direttive per contrastare l’emergenza sanitaria, soprattutto in questo difficile momento che vede l’avvicinarsi del Natale. Gli assembramenti, la corsa ai regali, gli spostamenti per tornare dalle famiglie, le tematiche sono tante. E mentre India e Usa sono ancora i paesi con il maggior numero di, accompagnate da ...

petergomezblog : La #Svizzera chiude i locali per un mese e ora i cantoni fermano lo sci. Record di contagi in Germania: 33.777. Pos… - fanpage : #Covid_19 boom di contagi in #Svezia. Nuove restrizioni - Tg3web : In Germania sono stati accertati altri 31mila contagi da covid e oltre 700 morti. Il Paese sta vivendo una situazio… - GiaPettinelli : Covid: Belgio, contagi ancora in aumento, ricoveri stabili - gjscco : RT @petergomezblog: La #Svizzera chiude i locali per un mese e ora i cantoni fermano lo sci. Record di contagi in Germania: 33.777. Positiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Covid Toscana, oggi 540 contagi: il bollettino Adnkronos Covid oggi: bollettino coronavirus 19 dicembre. Dati e contagi in Italia ed Emilia Romagna

I nuovi contagi sono 1.641 (750 asintomatici). Cresce il tasso di positività al virus, resta stabilmente alto il numero delle vittime: oggi sono 73, 34 solo nella provincia di Bologna. Terapie intensi ...

Covid, Italia prima al mondo per i morti: ecco i motivi

L’Italia è il Paese dove si contano più morti legate a Covid in relazione al numero di abitanti. Si contano infatti 111,23 decessi ogni 100 mila abitanti.

I nuovi contagi sono 1.641 (750 asintomatici). Cresce il tasso di positività al virus, resta stabilmente alto il numero delle vittime: oggi sono 73, 34 solo nella provincia di Bologna. Terapie intensi ...L’Italia è il Paese dove si contano più morti legate a Covid in relazione al numero di abitanti. Si contano infatti 111,23 decessi ogni 100 mila abitanti.