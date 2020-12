Classifica marcatori Serie A 2020/2021: Ibrahimovic, Lukaku e Ronaldo in testa (Di sabato 19 dicembre 2020) Classifica marcatori Serie A 2020/2021: tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di Serie A 2020/2021, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere della Serie A 2019/2020. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski. Classifica marcatori Serie A 2020/2021: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020): tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere dellaA 2019/. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski.: a partire dal week-end del 19 e 20 settembre, giornata dopo giornata, ...

FBiasin : Classifica marcatori #SerieA: tre tizi qualunque in testa a quota 10 gol... #Ibrahimovic #Ronaldo #Lukaku - SantiXVI : Con ibra fuori due mesi forse lukaku riuscirà a superarlo in classifica marcatori - maddoxx55 : @RaiSport Certo che dedicare a Paolo Rossi qualcosa d'importante non si può proprio fare vero? Non una classifica m… - Noninfluente : RT @PianiMino: Domenica perderemo vetta in classifica e nei marcatori Segnate ?? - PianiMino : Domenica perderemo vetta in classifica e nei marcatori Segnate ?? -

Ottava giornata di campionato nel girone F di Serie D, dove sono state rinviate per Covid Recanatese – Fiuggi e Tolentino – Agnonese. Giocano in casa 4 abruzzesi su 5 ed una anticipa al sabato, la Vas ...

CALCIO - Amarcord Bitonto. A Cerignola ben 31 sfide e solo una vittoria, 71 anni fa

Statistiche a cura di Gianvito Rubino Anche quest'anno Cerignola - Bitonto non sarà una gara banale. Da una parte i locali vorranno continuare la striscia di risultati utili positivi che li ha visti t ...

