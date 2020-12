Bocelli canta nella Basilica di Assisi per il Concerto di Natale (Di sabato 19 dicembre 2020) Si è tenuta la XXXV edizione del tradizionale Concerto di Natale dei frati della Basilica di San Francesco d'Assisi che come ogni anno viene trasmessa su Rai1 il 25 dicembre dopo il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco. Un evento storico con la partecipazione di Andrea Bocelli. Il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, nel suo saluto iniziale ha annunciato la consegna, nella prossima primavera, della "Lampada della pace di San Francesco" al Segretario Generale dell ONU, Antonio Guterres. Riconoscimento assegnato nelle ultime edizioni al Presidente delle Repubblica Colombiana, Juan Manuel Santos, alla Cancelliera tedesca, Angela Merkel, al Re di Giordania, Abdullah II, e al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 19 dicembre 2020) Si è tenuta la XXXV edizione del tradizionaledidei frati delladi San Francesco d'che come ogni anno viene trasmessa su Rai1 il 25 dicembre dopo il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco. Un evento storico con la partecipazione di Andrea. Il Custode del Sacro Convento di, fra Marco Moroni, nel suo saluto iniziale ha annunciato la consegna,prossima primavera, della "Lampada della pace di San Francesco" al Segretario Generale dell ONU, Antonio Guterres. Riconoscimento assegnato nelle ultime edizioni al Presidente delle Repubblica Colombiana, Juan Manuel Santos, alla Cancelliera tedesca, Angela Merkel, al Re di Giordania, Abdullah II, e al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

