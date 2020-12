Assolta Virginia Raggi: “Ora qualcuno rifletta, anche nel M5S” (Di sabato 19 dicembre 2020) Il sindaco di Roma Virginia Raggi Assolta anche in appello dall’accusa di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune. mac/abr/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020) Il sindaco di Romain appello dall’accusa di falso per la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio Raffaele, a capo del dipartimento turismo del Comune. mac/abr/red su Il Corriere della Città.

AzzolinaLucia : La Sindaca @virginiaraggi è stata assolta anche in appello. Sono molto contenta per Virginia. Vai avanti come sempr… - petergomezblog : Virginia #Raggi assolta anche in appello - vitocrimi : @VirginiaRaggi ancora assolta. È l'ennesima conferma della sua correttezza, del suo rispetto verso i cittadini. Non… - acamilli : RT @PoliticaPerJedi: Virginia Raggi assolta. Deo gratias, con tutta la disistima che ho per lei non avrei proprio sopportato una condanna p… - F_DUva : Sindaca @virginiaraggi assolta anche in appello. Il @Mov5Stelle è al suo fianco, oggi come ieri. La sua esperienza… -