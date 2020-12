Antonella Elia e Pietro Delle Piane, è finita davvero? “Per me è come un figlio” (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Elia e Pietro Delle Piane: è davvero finita tra loro? A Verissimo lei racconta tutta la verità: “E’ come un figlio…non cambierà“. Antonella Elia e Pietro Delle Piane: è davvero finita? A Verissimo l’opinionista racconta tutta la verità sulla conclusione della loro relazione: finalmente ha rivelato quello che sta accadendo tra loro. La showgirl Leggi su youmovies (Di sabato 19 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.: ètra loro? A Verissimo lei racconta tutta la verità: “E’un…non cambierà“.: è? A Verissimo l’opinionista racconta tutta la verità sulla conclusione della loro relazione: finalmente ha rivelato quello che sta accadendo tra loro. La showgirl

ilgiornale : A Verissimo Antonella Elia si racconta e svela un retroscena sulla sua vita privata - Macarena837 : RT @meryheidi: Antonella Elia mi piace da sempre, una donna che non ha paura di schierarsi e di dire quello che pensa. #GFVIP @EliaAntonell… - iremma7 : RT @johnwxsherlock: È il 18 settembre,i ragazzi si preparano per le nuove entrate. Stefania Orlando litiga con Antonella Elia a causa del s… - meryheidi : Antonella Elia mi piace da sempre, una donna che non ha paura di schierarsi e di dire quello che pensa. #GFVIP… - Giuliet86635125 : @LaCasaDeiSogni6 @GrandeFratello Antonella Elia oppionista orrenda davanti tutta Italia, davanti la famiglia e dava… -