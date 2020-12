Uomini e Donne, anticipazioni 18 dicembre: Gianluca De Matteis in lacrime lascia il trono, Maria De Filippi non lo abbraccia perché… (Di venerdì 18 dicembre 2020) anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di venerdì 18 dicembre 2020. Come di consueto, il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende del trono Classico e del trono Over. Ricordiamo inoltre che la trasmissione andrà in pausa per le feste natalizie a partire dal 21 dicembre, riprendendo direttamente … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 dicembre 2020)della puntata didi venerdì 182020. Come di consueto, il dating show condotto daDeandrà in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova versione vede in contemporanea le vicende delClassico e delOver. Ricordiamo inoltre che la trasmissione andrà in pausa per le feste natalizie a partire dal 21, riprendendo direttamente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

matteosalvinimi : Mentre a Roma vogliono cancellare i Decreti sicurezza, a Milano sfrattano le Forze dell’Ordine dalle case popolari.… - meb : Oggi il direttore del Fatto Quotidiano insulta Teresa Bellanova, colpevole solo di avere idee diverse da lui. E iro… - matteosalvinimi : Raccolgono i fondi in Questura per acquistare alimenti e li consegnano alle famiglie cosentine in difficoltà. Un co… - VaniaDelli : RT @Vale22046: Festeggeremo l’alba e il tramonto I suoni e i silenzi Celebreremo i sogni e le speranze di tutte le donne e gli uomini ones… - Rada00563645 : RT @Vale22046: Festeggeremo l’alba e il tramonto I suoni e i silenzi Celebreremo i sogni e le speranze di tutte le donne e gli uomini ones… -