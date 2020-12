Scalapay | cos’è e perché rivoluziona lo shopping

Leggi su iodonna

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Compra ora, paga poi. Magari una borsa o delle scarpe. Oggi è possibile, è il merito è di, la tecnologia finanziaria (FinTech) specializzata in pagamenti dilazionati, che sta diventando sempre più diffusa tra i brand. L’ultimo a siglare un accordo, in ordine di tempo, Decathlon: ma sono tanti i marchi moda (e non) che la scelgono per permettere ai propri utenti di acquistare a rate i loro prodotti. Il tutto, con un click. Leggi anche › Guida alloonline nell’era Covid-19ha lanciato per la prima volta in Italia nel 2019 un sistema di pagamento di ultima generazione che consente di acquistare beni e servizi su siti e-commerce o in negozi fisici ...