Salvini | “Governo di cazzari | sono fuori di testa Prima rossi e poi arancioni”

"Tutta l'Europa, tutto il mondo sa cosa farà a Natale. Noi no. Stanno trattando Conte e Renzi: stanno litigando sulla pelle degli italiani. Basta, decidete qualcosa. Non potete litigare e rimandare: siamo arrivati a venerdì 18 e uno dei periodi più belli è in sospeso. Non è possibile non decidere: siete dei cazzari dei perditempo. Litigate su tutto, sui nuovi ministri, ma non litigate sulla pelle degli italiani. fuori la testa, fuori le palle". E' lo sfogo di Matteo Salvini in diretta Instagram. "Per non scontentare nessuno hanno deciso la via di mezzo: zona rossa poi arancione poi rossa di nuovo. Sarebbe una follia. Non ci stanno con la testa", ha attaccato. "Conte decidi, prenditi una volta nella vita la responsabilità di dire o sì o no".

