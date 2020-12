Rosa Perrotta ‘riccona’, cifre da capogiro: ecco quanto guadagna su Instagram. E c’è anche Guendalina Tavassi… (Di venerdì 18 dicembre 2020) A guardare certe cifre è chiaro come mai la frase più cercata su google nel 2019 sia stata ‘Come diventare influencer’. Poco fatica, talento richiesto non troppo, unica avvertenza: vivere in costante simbiosi con lo smartphone e imparare a gestire gli attacchi d’ansia post perdita di follower. Tra le tante nuove emule di Chiara Ferragni che spiccano ce n’è una in particolare che non sta vivendo un momento particolarmente felice sul piano personale: Rosa Perrotta. Già da diverso tempo i fan si erano accorti di un eccessivo dimagrimento da parte dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. Inoltre, sono circolate con forza alcune voci che la darebbero in crisi con il suo partner Pietro Tartaglione. A quanto pare l’uomo è già tornato a casa dei suoi genitori e probabilmente trascorrerà lì le sue vacanze natalizie. La stessa ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020) A guardare certeè chiaro come mai la frase più cercata su google nel 2019 sia stata ‘Come diventare influencer’. Poco fatica, talento richiesto non troppo, unica avvertenza: vivere in costante simbiosi con lo smartphone e imparare a gestire gli attacchi d’ansia post perdita di follower. Tra le tante nuove emule di Chiara Ferragni che spiccano ce n’è una in particolare che non sta vivendo un momento particolarmente felice sul piano personale:. Già da diverso tempo i fan si erano accorti di un eccessivo dimagrimento da parte dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. Inoltre, sono circolate con forza alcune voci che la darebbero in crisi con il suo partner Pietro Tartaglione. Apare l’uomo è già tornato a casa dei suoi genitori e probabilmente trascorrerà lì le sue vacanze natalizie. La stessa ...

