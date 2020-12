Rezza: “Non è prevista vaccinazione per i bambini, le dosi saranno limitate” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, ha rilasciato alcune dichiarazioni su vaccini e riapertura delle scuole. Sul vaccino, ha dichiarato che, almeno in una prima fase, “non è prevista alcuna vaccinazione per i bambini. Le dosi di vaccino saranno limitate e quindi si darà priorità ai soggetti più fragili”. Sulle scuole, come già era chiaro, anche Rezza rallenta sul possibile ritorno in aula, in presenza, il 7 gennaio. Repubblica scrive che la riapertura, se la curva non scende in modo significativo, è a rischio. “L’Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane. Il dato dei decessi è ancora molto alto e siamo sopra la soglia ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni, ha rilasciato alcune dichiarazioni su vaccini e riapertura delle scuole. Sul vaccino, ha dichiarato che, almeno in una prima fase, “non èalcunaper i. Ledi vaccinoe quindi si darà priorità ai soggetti più fragili”. Sulle scuole, come già era chiaro, ancherallenta sul possibile ritorno in aula, in presenza, il 7 gennaio. Repubblica scrive che la riapertura, se la curva non scende in modo significativo, è a rischio. “L’Rt e il numero di nuovi casi positivi tendono a non scendere più, a differenza di quello che abbiamo visto nelle scorse settimane. Il dato dei decessi è ancora molto alto e siamo sopra la soglia ...

