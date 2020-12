Pugliese: secondo appuntamento con progetto ‘Io Non Odio’ (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Si e’ svolto questa mattina in diretta streaming su Youtube il secondo appuntamento di “Io non odio”, il progetto speciale rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado promosso dalla Regione Lazio – Assessorato al Turismo e Pari Opportunita’ con l’Assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario. “Andiamo avanti nel nostro cammino contro l’odio. Una bellissima mattinata quella di oggi, dedicata alla straordinaria figura di Nilde Iotti, prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei Deputati.” “Ringrazio le Presidenti Livia Turco e Marisa Malagoli Togliatti per il loro contributo e Lunetta Savino per l’appassionata lettura di quello che fu il primo discorso d’insediamento nell’aula di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma – Si e’ svolto questa mattina in diretta streaming su Youtube ildi “Io non odio”, ilspeciale rivolto alle ragazze e ai ragazzi delle scuole secondarie digrado promosso dalla Regione Lazio – Assessorato al Turismo e Pari Opportunita’ con l’Assessorato al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario. “Andiamo avanti nel nostro cammino contro l’odio. Una bellissima mattinata quella di oggi, dedicata alla straordinaria figura di Nilde Iotti, prima donna nella storia dell’Italia repubblicana a ricoprire la carica di Presidente della Camera dei Deputati.” “Ringrazio le Presidenti Livia Turco e Marisa Malagoli Togliatti per il loro contributo e Lunetta Savino per l’appassionata lettura di quello che fu il primo discorso d’insediamento nell’aula di ...

InzaghiPippa : @mazzettam Ah ah perché secondo te è difficile trovare uno migliore del verme pugliese e del suo circo? Che coglione. - CMastroff : @StalinZio Nein nein nein. Resetta la propaganda di 70 anni di cazzate. 1) ha tolto i terreni ai latifondisti sei p… - eRLqtOOXACDVGGQ : RT @Cucinapugliese: ?? PASTA FRESCA PUGLIESE ?? UN MUST PER LA DOMENICA!?? Sito UFFICIALE: ? - iVitruvio : @ildelfinogiulio Secondo me tu in realtà sei meridionale. Prova riso cozze e patate. (a scanso di equivoci, io sono pugliese) - Morenozagor : RT @PasqualeRuju: 'La Frustata' (Tex romanzi a fumetti n. 11) fra i migliori volumi del 2020 secondo Lo Spazio Bianco. Grazie a Paolo Pugli… -

Ultime Notizie dalla rete : Pugliese secondo Covid, Puglia prima per ingressi in Terapia intensiva e seconda nel rapporto fra tamponi e positivi La Repubblica Covid: Lopalco, al via da oggi prenotazioni vaccino Puglia

"Finalmente si parte. Il momento che abbiamo atteso per mesi, la vaccinazione contro il coronavirus, è arrivato. Da oggi sul portale della Regione Puglia, gli operatori sanitari e socio sanitari potra ...

Sanremo 2021, i baresi Gio Evan ed Ermal Meta, insieme alla nuova proposta foggiana Gaudiano, sul palco dell'Ariston

È uscito l'elenco ufficiale dei partecipanti al Festival di Sanremo 2021: la 71esima edizione non si terrà a febbraio come di consueto bensì dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston, e sarà condotta per il ...

"Finalmente si parte. Il momento che abbiamo atteso per mesi, la vaccinazione contro il coronavirus, è arrivato. Da oggi sul portale della Regione Puglia, gli operatori sanitari e socio sanitari potra ...È uscito l'elenco ufficiale dei partecipanti al Festival di Sanremo 2021: la 71esima edizione non si terrà a febbraio come di consueto bensì dal 2 al 6 marzo al Teatro Ariston, e sarà condotta per il ...