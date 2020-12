Pescatori italiani liberati in Libia, media pro Haftar: “È stato uno scambio di prigionieri” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il rilascio dei 18 Pescatori di Mazara del Vallo annunciato ieri dopo oltre 100 giorni di prigionia in Libia è frutto di uno “scambio di prigionieri“: a sostenerlo sono fonti libiche citate dal quotidiano panarabo vicino al generale Khalifa Haftar, Asharq al-Awsat, secondo le quali in cambio dei marittimi (otto tunisini, sei italiani, due indonesiani e due senegalesi) sono stati rilasciati quattro libici. L’accordo sarebbe stato raggiunto “sullo sfondo di una mediazione regionale”, di cui però non stati dati dettagli. Ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio erano volati a Bengasi poche ore prima dell’annuncio della liberazione dei 18 membri dell’equipaggio dei pescherecci Antartide e Medinea. I ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il rilascio dei 18di Mazara del Vallo annunciato ieri dopo oltre 100 giorni di prigionia inè frutto di uno “di“: a sostenerlo sono fonti libiche citate dal quotidiano panarabo vicino al generale Khalifa, Asharq al-Awsat, secondo le quali in cambio dei marittimi (otto tunisini, sei, due indonesiani e due senegalesi) sono stati rilasciati quattro libici. L’accordo sarebberaggiunto “sullo sfondo di unazione regionale”, di cui però non stati dati dettagli. Ieri il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio erano volati a Bengasi poche ore prima dell’annuncio della liberazione dei 18 membri dell’equipaggio dei pescherecci Antartide e Medinea. I ...

matteorenzi : La liberazione dei pescatori italiani in Libia è una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Na… - virginiaraggi : Una bella notizia per il nostro Paese: i pescatori italiani sequestrati in Libia sono finalmente liberi dopo 108 gi… - MediasetTgcom24 : Libia, Conte in partenza per liberare i pescatori italiani - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Missione lampo di #Conte e #DiMaio in #Libia per ottenere il rilascio dei pescatori italiani sequestrati dalle forze di… - Nadia_hopppe1 : RT @gianmicalessin: Gli 007, ancora una volta, hanno sopperito alle assenze e ai madornali errori della nostra politica in Libia. Ma Conte… -