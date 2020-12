Nuovo digitale terrestre 2021: cosa cambia per alcuni canali? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuovo digitale terrestre a partire da giugno 2022: il Bonus Tv aiuta gli italiani a basso reddito a adattarsi al Nuovo standard di trasmissione. In molti casi, però, non sarà necessario comprare un Nuovo televisore. Segui Termometro Politico su Google News Cominciato il passaggio al Nuovo digitale terrestre Già da un paio d’anni l’Ue ha annunciato il passaggio a un diverso standard di trasmissione così da fare spazio alle frequenze del 5G. Il passaggio al Nuovo digitale terrestre, cominciato nel 2020, verrà completato a giugno 2022: a quel punto i televisori più “vecchi” non saranno più in grado di ricevere il segnale tv. Negli ultimi tempi molti telespettatori hanno notato la ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 dicembre 2020)a partire da giugno 2022: il Bonus Tv aiuta gli italiani a basso reddito a adattarsi alstandard di trasmissione. In molti casi, però, non sarà necessario comprare untelevisore. Segui Termometro Politico su Google News Cominciato il passaggio alGià da un paio d’anni l’Ue ha annunciato il passaggio a un diverso standard di trasmissione così da fare spazio alle frequenze del 5G. Il passaggio al, cominciato nel 2020, verrà completato a giugno 2022: a quel punto i televisori più “vecchi” non saranno più in grado di ricevere il segnale tv. Negli ultimi tempi molti telespettatori hanno notato la ...

