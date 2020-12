Materazzi: “Inter obbligata a vincere lo scudetto? Lo era anche prima. Su Eriksen e il ‘piano B’…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lunga Intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da Marco Materazzi, storico ex difensore dell'Inter e della Nazionale italiana. Tanti gli argomenti trattati ma in modo particolare le vicende del calcio nostrano in riferimento all'annata dei nerazzurri soprattutto dopo l'eliminazione dalle competizioni europee.Materazzi: scudetto, Conte ed Eriksencaption id="attachment 1045015" align="alignnone" width="574" Conte, getty images/caption"Non si può dire che sia un’Inter brillante: propone meno gioco dell’anno scorso. Ma io, sarò fatto all’antica, quando vedo l’esasperazione del far partire l’azione dal portiere, che deve essere per forza Beckenbauer, impazzisco di testa. Ora l’Inter mette più in difficoltà le avversarie rispetto a quando aveva il 70% ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lungavista rilasciata a La Gazzetta dello Sport da Marco, storico ex difensore dell'e della Nazionale italiana. Tanti gli argomenti trattati ma in modo particolare le vicende del calcio nostrano in riferimento all'annata dei nerazzurri soprattutto dopo l'eliminazione dalle competizioni europee., Conte edcaption id="attachment 1045015" align="alignnone" width="574" Conte, getty images/caption"Non si può dire che sia un’brillante: propone meno gioco dell’anno scorso. Ma io, sarò fatto all’antica, quando vedo l’esasperazione del far partire l’azione dal portiere, che deve essere per forza Beckenbauer, impazzisco di testa. Ora l’mette più in difficoltà le avversarie rispetto a quando aveva il 70% ...

