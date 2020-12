Masterchef 10 parte con 5 concorrenti. Barbieri 'spietato', Locatelli e Cannavacciuolo più 'umani' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono già cinque i cuochi amatoriali che hanno il diritto di entrare nella cucina di Mastechef da subito: Ilda, Antonio, Alessandra, Azzurra e Irish. Hanno ricevuto i tre sì dei giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - e non dovranno affrontare ulteriori sfide per accedere alla loro postazione, tra pentole e padelle. Per gli altri posti - 21 in tutto nella masterclass - dovranno sfidarsi invece i concorrenti che hanno ottenuto al momento i grembiuli grigi, quelli assegnati con l’approvazione di solo due giudici. Tre invece si sono salvati con la firma degli chef: Cannavacciuolo è stato il primo a scommettere su Daiana, mentre Locatelli ha scelto Monir (”è un survivor” ha detto) e Barbieri invece è stato conquistato da Eduard da Santo ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono già cinque i cuochi amatoriali che hanno il diritto di entrare nella cucina di Mastechef da subito: Ilda, Antonio, Alessandra, Azzurra e Irish. Hanno ricevuto i tre sì dei giudici - Bruno, Antoninoe Giorgio- e non dovranno affrontare ulteriori sfide per accedere alla loro postazione, tra pentole e padelle. Per gli altri posti - 21 in tutto nella masterclass - dovranno sfidarsi invece iche hanno ottenuto al momento i grembiuli grigi, quelli assegnati con l’approvazione di solo due giudici. Tre invece si sono salvati con la firma degli chef:è stato il primo a scommettere su Daiana, mentreha scelto Monir (”è un survivor” ha detto) einvece è stato conquistato da Eduard da Santo ...

HuffPostItalia : Masterchef 10 parte con 5 concorrenti. Barbieri 'spietato', Locatelli e Cannavacciuolo più 'umani' - la_ills : Con questo atteggiamento Barbara parte malissimo ed adesso a qualcuno degli chef parte lo sbrocco #MasterChefIt… - sharol93 : “Tolgo i fiorellini perché se arriva Barbieri gli parte il neurone” ?? cit. Chef Locatelli a @MasterChef_it adoro ?? #MasterChefIt - vale8113 : @MasterChef_it oh ragaz ,a parte la meravigliosa camicia di @barbierichef cosa mi sono persa!??? - MasterChef_it : RT @barbierichef: Oh quest’anno si parte col botto! Le aspettative sono a mille. E, non so se lo notate, ma io sono indiavolato! Non ne las… -