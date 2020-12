Juventus | vietato sostituire Cristiano Ronaldo | i numeri

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 dicembre 2020)è stato sostituito solo 7 volte nel suo periodo alla. Il portoghese sembra intoccabile in ogni garaRonalo non ha brillato contro l’Atalanta: il numero 7 dellaha sbagliato anche un rigore a coronamento di una prestazione non da lui. Nel post partita qualcuno ha malignato sull’intoccabilità di CR7 anche nelle gare in cui è meno brillante. Come riporta il Corriere dello Sport,è stato sostituito solo 7 volte in 101 gare alla: un “prezzo da pagare” secondo il quotidiano ma i gol e isono dalla sua parte. Leggi su Calcionews24.com