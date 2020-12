Il piano per rilanciare i musei di Milano: nascono i 'distretti museali', cosa cambia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Castello Sforzesco Riorganizzare i musei civici in quattro distretti per privilegiare 'la prossimità nell'articolazione dell'offerta culturale'. È questo il piano presentato nel corso della ... Leggi su milanotoday (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Castello Sforzesco Riorganizzare icivici in quattroper privilegiare 'la prossimità nell'articolazione dell'offerta culturale'. È questo ilpresentato nel corso della ...

riotta : Lettera @matteorenzi a @GiuseppeConteIT pone temi interessanti da non triturare subito nel petulante dibattito da t… - teatrolafenice : ?? Un estratto dal Concerto per pianoforte e Orchestra di Beethoven , noto anche come “L’Imperatore”. Lo intretano p… - matteorenzi : Il nostro Piano Shock è stato approvato solo a parole. Le lentezze sono burocratiche ma anche politiche, frutto di… - TerraDiPalma : RT @CNRsocial_: #Cnr e @ItalyMFA, accordo sulle filiere #agroalimentare e #sostenibilità ambientale Su #CnrOutreach, 2 clip illustrano l'ac… - alga_spirulina : RT @LeBimbeDiUPAS: Comunque premio dell'anno al miglior piano diabolico decisamente a Roberto Ferri. Vi rendete conto che è andato a trovar… -

Ultime Notizie dalla rete : piano per Pronto il piano per la mini Alitalia: flotta da 50 aerei e un partner Il Sole 24 ORE Decreto Natale, sì alle visite ad amici e parenti anche nei giorni rossi: «Una sola uscita, limite di 2 persone»

Il governo alla fine apre alla possibilità di fare visita agli amici e ai parenti durante le festività. Nel decreto Natale varato dal Cdm infatti non è specificata ...

Il 27 le prime vaccinazioni di medici e infermieri all'ospedale

Spunta l'ipotesi Creaf come luogo per la campagna vaccinale per tutta la popolazione. Pronta la nuova ala Covid, che poi resterà come reparto per le degenze ordinarie ...

Il governo alla fine apre alla possibilità di fare visita agli amici e ai parenti durante le festività. Nel decreto Natale varato dal Cdm infatti non è specificata ...Spunta l'ipotesi Creaf come luogo per la campagna vaccinale per tutta la popolazione. Pronta la nuova ala Covid, che poi resterà come reparto per le degenze ordinarie ...