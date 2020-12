Il gadget che cura i dolori di cani e gatti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Poche cose gettano nello sconforto più di vedere il proprio animale soffrire, anche perché, oltre a rivolgersi al veterinario di fiducia, non sono molte le alternative praticabili e a buon mercato per aiutare cani e gatti a guarire. A promettere una soluzione affidabile in tal senso è il VX Pet Magic, dispositivo terapeutico in grado di ridurre i dolori e di supportare l’animale nel trattamento e nella riabilitazione post operatoria. Testato su 100 esseri umani (età tra 6 e 62 anni) per alleviare i fastidi provocati dall’artrite della spalla e del ginocchio, infiammazioni causati da distorsioni e lesioni – con risultati efficaci circa la scomparsa dei dolori dopo un utilizzo medio di 15 minuti, per due volte al giorno, per una durata entro 3-7 giorni – genera un campo elettromagnetico che ha un effetto rigenerativo ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020) Poche cose gettano nello sconforto più di vedere il proprio animale soffrire, anche perché, oltre a rivolgersi al veterinario di fiducia, non sono molte le alternative praticabili e a buon mercato per aiutarea guarire. A promettere una soluzione affidabile in tal senso è il VX Pet Magic, dispositivo terapeutico in grado di ridurre ie di supportare l’animale nel trattamento e nella riabilitazione post operatoria. Testato su 100 esseri umani (età tra 6 e 62 anni) per alleviare i fastidi provocati dall’artrite della spalla e del ginocchio, infiammazioni causati da distorsioni e lesioni – con risultati efficaci circa la scomparsa deidopo un utilizzo medio di 15 minuti, per due volte al giorno, per una durata entro 3-7 giorni – genera un campo elettromagnetico che ha un effetto rigenerativo ...

Ultime Notizie dalla rete : gadget che Il gadget che cura i dolori di cani e gatti Wired.it Il gadget che cura i dolori di cani e gatti

Grazie al campo elettromagnetico che ha un effetto rigenerativo sulle cellule degli animali, VX Pet Magic offre una soluzione efficace per curare dolori cronici, infiammazioni e lesioni degli amici a ...

Grazie al campo elettromagnetico che ha un effetto rigenerativo sulle cellule degli animali, VX Pet Magic offre una soluzione efficace per curare dolori cronici, infiammazioni e lesioni degli amici a ...