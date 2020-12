Dal 21 dicembre entra in vigore la ePrivacy: cos'è e perché coinvolge anche Facebook e Instagram (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 21 dicembre maggiore tutela ai dati degli utenti, ma tante app dovranno essere aggiornate Si chiama ePrivacy ed è l’insieme di regole con cui l’Unione Europea proteggerà la riservatezza dei dati scambiati da app e siti: Facebook dovrà aggiornare Messenger e Instagram Direct Leggi su it.mashable (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dal 21maggiore tutela ai dati degli utenti, ma tante app dovranno essere aggiornate Si chiamaed è l’insieme di regole con cui l’Unione Europea proteggerà la riservatezza dei dati scambiati da app e siti:dovrà aggiornare Messenger eDirect

