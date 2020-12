Covid, in arrivo le regole per Natale: ipotesi deroga per gli under 14 (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ufficialità arriverà solo in serata, quando Conte annuncerà agli italiani cosa potranno e cosa non potranno fare a Natale. Le ipotesi sul tavolo sono due: un’estesa zona rossa che va dal 24 dicembre al 6 gennaio; e una più tenue, in vigore sono nei giorni festivi e prefestivi. Il governo sta lavorando in queste ore per capire cosa sia meglio. Gli spostamenti saranno limitati quindi alle sole necessità lavorative e di salute. Ma dovrebbe esserci una deroga per quanto riguarda i ricongiungimenti tra familiari anche nei giorni di chiusura. Ad un patto: che ci si sposti massimo in due verso altre abitazioni private. Un ulteriore estensione potrebbe arrivare se Conte riuscirà a convincere i ministri a sottrarre dal conteggio i minori di 14 anni. La novità potrebbe essere rappresentata quindi dagli under 14. In sostanza un ... Leggi su italiasera (Di venerdì 18 dicembre 2020) L’ufficialità arriverà solo in serata, quando Conte annuncerà agli italiani cosa potranno e cosa non potranno fare a. Lesul tavolo sono due: un’estesa zona rossa che va dal 24 dicembre al 6 gennaio; e una più tenue, in vigore sono nei giorni festivi e prefestivi. Il governo sta lavorando in queste ore per capire cosa sia meglio. Gli spostamenti saranno limitati quindi alle sole necessità lavorative e di salute. Ma dovrebbe esserci unaper quanto riguarda i ricongiungimenti tra familiari anche nei giorni di chiusura. Ad un patto: che ci si sposti massimo in due verso altre abitazioni private. Un ulteriore estensione potrebbe arrivare se Conte riuscirà a convincere i ministri a sottrarre dal conteggio i minori di 14 anni. La novità potrebbe essere rappresentata quindi dagli14. In sostanza un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid arrivo Covid: Fugatti, in arrivo nuova ordinanza Agenzia ANSA VACCINO ANTI COVID, LOPALCO: “APERTE LE ADESIONI RISERVATE AL PERSONALE SOCIO SANITARIO SUL PORTALE DELLA REGIONE”

“Finalmente si parte. Il momento che abbiamo atteso per mesi, la vaccinazione contro il coronavirus, è arrivato. Da oggi sul portale della Regione Puglia, gli operatori sanitari e socio sanitari potra ...

Ospedalizzazioni per Covid quasi a zero entro fine Gennaio. Economia USA ripartirà a razzo

Questo movimento del dollaro mi sembra pilotato, non ha evidenza e riscontro nell’economia reale. Poi ovviamente siamo tutti consapevoli che i mercati sono quasi tutti manovrati da poteri forti, quind ...

