CDP, accordo con ADSP Stretto per interventi strategici nell’area (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e Autorità di Sistema portuale dello Stretto hanno siglato un protocollo di intesa per avviare la collaborazione nella realizzazione di interventi strategici per l’area dello Stretto, in linea con l’accordo sottoscritto il 9 giugno scorso da CDP con Assoporti– Associazione dei Porti Italiani. CDP, come previsto dal suo piano industriale 2019-2021, fornirà all’Autorità di Sistema portuale dello Stretto attività di consulenza tecnico-amministrativa mirate ad ottimizzare le procedure di adeguamento e realizzazione degli interventi previsti. Cassa Depositi e Prestiti affiancherà l’ADSP lungo tutto l’iter di implementazione delle opere, supportandola nelle attività di valutazione e sviluppo dei progetti, di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e Autorità di Sistema portuale dellohanno siglato un protocollo di intesa per avviare la collaborazione nella realizzazione diper l’area dello, in linea con l’sottoscritto il 9 giugno scorso da CDP con Assoporti– Associazione dei Porti Italiani. CDP, come previsto dal suo piano industriale 2019-2021, fornirà all’Autorità di Sistema portuale delloattività di consulenza tecnico-amministrativa mirate ad ottimizzare le procedure di adeguamento e realizzazione degliprevisti. Cassa Depositi e Prestiti affiancherà l’lungo tutto l’iter di implementazione delle opere, supportandola nelle attività di valutazione e sviluppo dei progetti, di ...

Una collaborazione per interventi strategici nell'area dello Stretto. L'accordo riguarderà i porti di Messina, Milazzo, Reggio Calabria e Villa San Giovanni

