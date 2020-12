Calabria: “Voglio essere una bandiera del Milan. Kalulu? Un talento, ma…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Davide Calabria, terzino destro rossonero, ha riliasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 18 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Davide, terzino destro rossonero, ha riliasciato un'intervista ai microfoni diTV. Ecco le sue parole Pianeta

PianetaMilan : #Calabria: 'Voglio essere una bandiera del #Milan. #Kalulu? Un talento, ma...' - MilanNewsit : Calabria a MTV: 'Siamo il Milan, a Reggio Emilia per vincere. Voglio diventare una bandiera. Kalulu ha talento...' - rumba15342942 : RT @IldePanero: VOGLIO RENZI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO! Renzi con una squadra di ministri finalmente competenti!!! Sono disgustata dall’affa… - sigma_tao : la divina commedia insegna sono innocente come il sole che risplende sul mare di calabria dimmi che voglio dare un… - cutri_daniele : @Tweetadvisor1 @lefrasidiosho Cacchio, qui in Calabria rischiamo di brutto. E io voglio giocarli gli ottavi, almeno!!?? -