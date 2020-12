Barletta | nascondeva 100 kg di materiale esplosivo illegale in un garage | arrestato 33enne

LaGazzettaWeb : Barletta, nascondeva 100 kg di materiale esplosivo illegale in un box auto: arrestato 33enne -

BARI, 18 DIC - Deteneva 100 chili di materiale esplodente non autorizzato, nascosto in parte nel box di casa e in parte all'interno della sua auto. Con l'accusa di detenzione illegale di materiale esp ...BARLETTA - I poliziotti del Nucleo Artificieri e dell’Unità Cinofila della Questura di Bari, in collaborazione con gli agenti del commissariato di Barletta, a seguito di intensa attività di specifici ...