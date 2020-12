Al Vigorito torna Giua | l’ultima volta portò ‘fortuna’ alla Strega in uno scontro diretto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Per gli amanti della cabala la designazione di Antonioper Benevento-Genoa è sicuramente una buona notizia.che ilre di gara sardo ha incrociato la strada dei giallorossi è andata infatti più che bene in un confronto. Ci riferiamo a Benevento-Spezia della scorsa stagione, gara che spianò definitivamente la stradafuga dellaverso la serie A. In quel caso – era il 29 febbraio – la squadra di Inzaghi si impose in rimonta 3-1 mettendo in ghiaccio i suoi sogni di gloria prima dell’imminente lockdown. Ad assistere il fischietto di Olbia domenica pomeriggio, saranno gli assistenti Domenico Rocca di Catanzaro (quest’anno incrociato nel derby con il Napoli) e Andrea Tardino di Milano ...