Viterbo | costretto a trasportare un compagno morto nei campi | l’orrore del caporalato

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 17 dicembre 2020)unnei. I carabinieri hanno scoperto e arrestato una famiglia di caporali ad Ischia di Castro, in provincia di, i cui quattro componenti sfruttavano decine di lavoratori pagati in nero e trattati come schiavi. Le indagini sono partite dal rinvenimento di un cadavere trasportato da undei. Sfruttavano come schiavi almeno una trentina di lavoratori stranieri pagandoli in nero, con turni massacranti e facendoli vivere in condizioni misere. Una famiglia di origini sarde residente ad Ischia di Castro è stata arrestata. I loro quattro componenti, i coniugi e i loro due figli, si trovano ai domiciliari, anche con le accuse anche di estorsione e di evasione di 87.750 ...