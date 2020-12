Terremoto oggi a Milano: scossa magnitudo 3.8 a Trezzano sul Naviglio (Di giovedì 17 dicembre 2020) Terremoto oggi a Milano, con epicentro nei pressi di Trezzano sul Naviglio, cittadina dell’hinterland ovest del capoluogo lombardo. L’Ingv ha registrato una scossa di Terremoto di magnitudo 3.8 attorno alle 17: inconsueto l’epicentro, trattandosi di una zona in cui i terremoti sono piuttosto rari. L’evento sismico è stato ben percepito in quasi tutta la città di Milano. “La vibrazione si è avvertita chiaramente a Corsico e Buccinasco, ma le segnalazioni arrivano anche da Lacchiarella fino a Cassano d’Adda e nella zona di Monza. Ma dove si è sentita molto forte è proprio a Trezzano”, scrive Il Giornale dei Navigli. (segue) STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 3.8 e 4.3 ore 16:59 IT del 17-12-2020, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 dicembre 2020), con epicentro nei pressi disul, cittadina dell’hinterland ovest del capoluogo lombardo. L’Ingv ha registrato unadidi3.8 attorno alle 17: inconsueto l’epicentro, trattandosi di una zona in cui i terremoti sono piuttosto rari. L’evento sismico è stato ben percepito in quasi tutta la città di. “La vibrazione si è avvertita chiaramente a Corsico e Buccinasco, ma le segnalazioni arrivano anche da Lacchiarella fino a Cassano d’Adda e nella zona di Monza. Ma dove si è sentita molto forte è proprio a”, scrive Il Giornale dei Navigli. (segue) STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 3.8 e 4.3 ore 16:59 IT del 17-12-2020, ...

emergenzavvf : 'Grazie Vigili del fuoco per ciò che fate” ci disse ad Amatrice dopo il terremoto. “Prego perché non lavoriate, per… - SkyTG24 : Scossa di terremoto oggi a Milano, magnitudo tra 3.8 e 4.3 - trash_italiano : Il 2020 è solo un calendario dell’avvento in realtà aumentata con difetti di fabbricazione. Oggi #Terremoto. - Dissi__Dente : L'altro giorno il sangue di San Gennaro oggi terremoto a Milano. Napoli. - JeSuisCialis : Io e il terremoto oggi #milano -